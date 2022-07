Crotone, installati dal Comune pannelli luminosi a messaggio variabile

“Sono stati installati in alcune zone della città pannelli luminosi a messaggio variabile. In particolare due sono ubicati in corso Mazzini e piazza Gandhi e il terzo, che entrerà a breve in funzione, in via Giovanni Paolo II. Pannelli per informazioni alla cittadinanza su provvedimenti viabilità stradale, condizioni meteo, inizio e termine lavori ed altre indicazioni utili a residenti e cittadini. Il servizio è a cura del Comando Polizia Locale. Inoltre in alcune zone della città sono stata installati rilevatori della velocità”.

A comunicarlo è il Comune di Crotone sulla propria pagina Facebook.