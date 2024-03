Crotone, inaugurata la prima palestra all’aperto della città

Una palestra all’aperto. Una novità assoluta per la città di Crotone.

E’ stata inaugurata questa mattina, in via Gioacchino da Fiore, nell’area che è destinata a diventare una vera e propria “Cittadella dello Sport”

L’area, infatti, completamente attrezzata sia di attrezzi ginnici di ultima generazione ma anche di giochi per bambini, di panchine e cestini per la raccolta differenziata sorge in prossimità del riqualificato “Settore B”, della piscina olimpionica comunale restituita dall’amministrazione alla comunità cittadina e di altre opere destinate allo sport in corso di realizzazione.

Ad inaugurare l’opera alla presenza di tante famiglie, molte provenienti anche da altri quartieri della città, il sindaco Voce e l’assessore allo Sport ed Impiantistica Sportiva Luca Bossi.

Presenti il delegato provinciale CONI Francesca Pellegrino, Pino Talarico delegato provinciale LND/FIGC, i consiglieri comunali Antonella Passalacqua, Domenico Lo Guarro, Enzo Familiari, Paolo Acri e Paola Liguori.

“Ancora un’opera destinata a rigenerare questo quartiere, pensata per le famiglie, per i bambini e per chi vuole fare sport. Ci saranno ancora altre novità non solo in questa zona. Sono tanti i cantieri già aperti in città ed altre opere che realizzeremo per la nostra comunità” ha detto il sindaco Voce

“Un’area che ha un beneficio soprattutto sociale, per il quartiere ma anche per tutta la comunità, fruibile a tutti. L’abbiamo pensata per dare la possibilità alle famiglie, ai bambini di viverla in piena libertà dando anche la possibilità di fare sport con una palestra outdoor” ha detto l’assessore Bossi.