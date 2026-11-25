Un viaggio attraverso il Romanticismo musicale, affidato a uno dei più affermati interpreti del panorama pianistico internazionale. Sabato 28 novembre, alle ore 21, il Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza di Crotone ospiterà Benedetto Lupo, protagonista del nuovo appuntamento della 46ª stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Beethoven Acam in collaborazione con il Comune di Crotone.

Considerato dalla critica internazionale tra i pianisti più completi della sua generazione, Lupo vanta una carriera che lo ha portato a esibirsi nelle principali sale da concerto del mondo e a collaborare con orchestre di prestigio, tra cui la Boston Symphony, la Chicago Symphony, la London Philharmonic e la Gewandhaus Orchester di Lipsia.

Affermatosi al Concorso internazionale Van Cliburn, il pianista italiano ha lavorato con direttori del calibro di Yves Abel, Vladimir Jurowski e Kent Nagano, esibendosi in luoghi simbolo della musica internazionale come il Lincoln Center di New York, la Salle Pleyel di Parigi, la Wigmore Hall di Londra e la Philharmonie di Berlino.

All’attività concertistica affianca quella cameristica e didattica, partecipando a masterclass presso istituzioni internazionali e alle giurie di importanti concorsi pianistici. È inoltre titolare della cattedra di pianoforte nei corsi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, della quale è accademico effettivo dal dicembre 2015.

Per il pubblico crotonese, Benedetto Lupo proporrà un programma interamente dedicato a Robert Schumann e Johannes Brahms, esplorando le affinità poetiche ed espressive tra due dei maggiori compositori del Romanticismo. Il repertorio della serata comprenderà le Kinderszenen op. 15 e le Kreisleriana op. 16 di Schumann, i Tre Intermezzi op. 117 e le Fantasien op. 116 di Brahms.

Il concerto al Teatro Scaramuzza arriva dopo i due appuntamenti che hanno animato l’Auditorium Sandro Pertini nello scorso fine settimana, entrambi caratterizzati da una calorosa partecipazione del pubblico.

Sabato 21 novembre è stato il pianista georgiano Sandro Nebieridze, secondo classificato al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2025, a esibirsi sul palco dell’auditorium. La sua interpretazione, caratterizzata da virtuosismo e intensità espressiva, ha ricevuto una lunga standing ovation, accompagnata dalla richiesta di tre bis.

Domenica 22 novembre, invece, la stagione concertistica ha proposto un incontro tra musica e danza con il pianista Luca Ciammarughi e Francesco Mascia, ballerino della Scala. I due artisti hanno dato vita a uno spettacolo in cui l’interpretazione musicale e il linguaggio del corpo si sono intrecciati in un percorso espressivo condiviso.

«Il pianoforte di Luca Ciammarughi ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale intenso e coinvolgente, fatto di sensibilità interpretativa, raffinatezza e grande espressività. A dare forma visiva alla musica – ha spiegato Maria Rosa Romano, presidente della Beethoven Acam – la danza di Francesco Mascia, capace di tradurre le emozioni sonore in gesti, movimenti e suggestioni di straordinaria bellezza».

«Un incontro tra due linguaggi universali, quello della musica e quello della danza, che ha dato vita a uno spettacolo di grande valore artistico», ha aggiunto Romano.

La stagione “L’Hera della Magna Grecia” prosegue dunque con il recital di Benedetto Lupo, riportando al centro della programmazione il grande repertorio pianistico e confermando la vocazione internazionale del cartellone della Beethoven Acam.