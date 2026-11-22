Un incontro dedicato alla memoria di Maria Chindamo e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della violenza contro le donne, della legalità e del rispetto dei diritti. È quello in programma lunedì 23 novembre, alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Liceo Classico Statale “Pitagora” di Crotone, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Protagonista dell’iniziativa sarà Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, l’imprenditrice calabrese scomparsa il 6 maggio 2016 a Limbadi, nel Vibonese, la cui vicenda è diventata un simbolo della lotta contro la violenza di genere e la criminalità organizzata.

Attraverso la sua testimonianza, Vincenzo Chindamo ripercorrerà la storia della sorella, una donna e madre determinata a difendere la propria autonomia personale e professionale. Un racconto che offrirà agli studenti l’occasione di riflettere sulle conseguenze della violenza, sull’importanza della libertà individuale e sul valore della responsabilità collettiva.

L’appuntamento si inserisce nelle attività di educazione civica e sensibilizzazione promosse dall’istituto, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a temi di particolare rilevanza sociale attraverso il confronto diretto con chi ha vissuto in prima persona le conseguenze di una vicenda drammatica.

Al centro dell’incontro ci saranno anche il ruolo della memoria e la necessità di contrastare ogni forma di sopraffazione e discriminazione, promuovendo una cultura fondata sul rispetto reciproco e sulla non violenza.

La dirigente scolastica Natascia Senatore, insieme al corpo docente e agli studenti del Liceo Pitagora, ha rivolto un invito agli organi di informazione a partecipare all’iniziativa, affinché il messaggio di memoria e impegno civile possa raggiungere anche la comunità cittadina.

L’incontro rappresenterà così un’occasione per ricordare Maria Chindamo e per ribadire l’importanza dell’educazione alla legalità e al rispetto, a partire proprio dalle nuove generazioni.