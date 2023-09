Crotone, domani parte il trasporto scolastico

Come anticipato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano nei giorni scorsi a seguito dell’affidamento successivo a gara triennale, da domani parte il servizio di trasporto scolastico.

Il servizio riguarda seicento alunni delle scuole cittadine, con un lieve aumento di utenza rispetto allo scorso anno scolastico.

Prevede dodici percorsi che comprendono le contrade e la frazione di Papanice.

Il servizio sarà garantito dal lunedì al sabato fino al 30 giugno.

Un altro aspetto da evidenziare è che non si sono registrati particolari problemi rispetto alla iscrizione on line per l’accesso al servizio.

“Trasporto scolastico e mensa sono servizi essenziali per garantire il diritto allo studio fornendo un valido supporto alle famiglie. Nel ringraziare gli uffici per il lavoro che hanno compiuto evidenzio soprattutto il fatto che la programmazione che l’amministrazione ha messo in campo consentirà per il prossimo triennio che tali servizi partano contemporaneamente con l’inizio dell’anno scolastico” dichiara l’assessore Corigliano