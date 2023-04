Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città comunica che per la riparazione di una perdita alla condotta idrica urgente in via Venezia dovrà interrompere temporaneamente il servizio idrico, esclusivamente nelle seguenti zone: Via Roma, Via Venezia, Via Minniti, Via Scalfaro, Via Settino, Via Daniele, Via Pantusa e P.zza Mercato

I lavori si concluderanno nel pomeriggio intorno alle ore 18.00