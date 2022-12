Crotone, consegnati i lavori del mercato di via Manna

Da un’area impraticabile ad un luogo di socializzazione. E’ questa la trasformazione che l’azione di riqualificazione dell’amministrazione Comunale ha apportato all’area prospiciente il mercato di Via Giacomo Manna. L’area e anche i lavori che sono stati realizzati all’interno del popolare mercato sono stati inaugurati questa mattina dall’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise. Presente il funzionario comunale Francesco Ciccopiedi.

Con un impegno finanziario di circa 160.000 euro infatti non solo è stata riqualificata l’area esterna del mercato con una nuova pavimentazione, panchine, fontane, alberi e fioriere ma anche la zona interna dove è stata rifatta la pavimentazione, i bagni ed altre attrezzature a servizio degli esercenti commerciali e dell’utenza. Lavori che sono stati preceduti dalla riqualificazione dell’attiguo mercato ittico. “Cambia il volto di questa area che oggi si propone non solo al servizio degli esercenti e degli utenti del mercato con la giusta e legittima vivibilità ma anche come luogo di sosta per tante persone che frequentano la zona. Ringrazio il dirigente Gangemi e gli uffici che hanno contribuito, in tempi rapidissimi, alla realizzazione dell’opera” dichiara l’assessore Rossella Parise.