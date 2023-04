Crotone, 300.000 euro per la riqualificazione di via Gallucci

“Un’altra importante arteria cittadina sarà oggetto di una profonda azione di riqualificazione nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria delle vie cittadine programmato dall’amministrazione: via Gallucci”. Ad annunciarlo è una nota del Comune di Crotone che specifica: “ E’ stata infatti aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione per un importo complessivo di 300.000 euro. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise. Il progetto di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle strade cittadine nasce dall’esigenza di ristrutturare la viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale.

Nello specifico il rifacimento di via Gallucci assume una importanza fondamentale in quanto è una arteria che assorbe un traffico intenso, in particolare durante il periodo estivo rappresentando una strada di rientro dai lidi balneari insistenti sull’area del lungomare. La strada inoltre serve numerosi esercizi commerciali, abitazioni e istituti scolastici.

Il tratto interessato dall’azione di riqualificazione ripercorre interamente via Gallucci, dall’incrocio con viale Gramsci, all’altezza del cimitero cittadino, fino alla rotonda di piazza Maestri del Lavoro e proseguendo in direzione di via Roma fino all’incrocio con la stessa.

L’intervento complessivo è suddiviso in due sotto interventi.

Il primo consiste nella manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della strada attraverso il rifacimento del tappeto stradale, la messa in quota dei vari pozzetti e delle caditoie esistenti. In corrispondenza dei nuovi attraversamenti pedonali e degli incroci verrà realizzata segnaletica orizzontale, strisce pedonali e tutta la segnaletica opportuna e necessaria.

Il secondo intervento prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di rampe di raccordo tra il percorso pedonale sui marciapiedi e gli attraversamenti posti a livello stradale.

Con il progetto si interviene inserendo un numero maggiore di attraversamenti stradali, garantito l’attraversamento pedonale e ciclabile. In particolare sarà utilizzato il sistema di attraversamenti “smart salvapedone” attraverso l’utilizzo di segnali verticali luminosi con pannelli retroilluminanti, sistemi di illuminazione con colonnine di rilevamento pedone, marker stradali, sensori di rilevamento pedoni”.