Contributo fitti, pubblicato il bando del Comune di Crotone

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente il bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici per il sostegno all’accesso di abitazione in locazione (Contributo Fitti) fondo e competenza anno 2023

Il Bando è rivolto a coloro che sono residenti nel Comune di Crotone e sono conduttori di un contratto in locazione per l’unità immobiliare ad uso abitativo e sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

L’avviso, il modello di domanda e gli allegati sono scaricabili dal sito del Comune di Crotone.

La domanda va presentata entro il 1 marzo 2023.

Per chiarimenti circa la compilazione della domanda è possibile rivolgersi allo sportello sito all’ingresso del palazzo comunale dove è possibile ritirare anche il modello di domanda.