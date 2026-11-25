Legalità, sicurezza sui luoghi di lavoro, sostegno alle imprese e valorizzazione delle risorse del territorio. Sono i principali temi affrontati nel corso dell’incontro tra Confartigianato Imprese Crotone e il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Dario Pini, in visita presso la sede dell’organizzazione di categoria.

Ad accogliere il nuovo vertice provinciale dell’Arma sono stati il presidente di Confartigianato, i componenti del gruppo dirigente e lo staff territoriale dell’associazione. All’incontro ha partecipato anche Maria Bruni, presidente della Fondazione ITS Academy PINTA (Polo di Innovazione Nuove Tecnologie Agroalimentari ed Enogastronomia) di Crotone, con cui Confartigianato ha recentemente sottoscritto un protocollo di collaborazione finalizzato alla formazione e allo sviluppo delle competenze dei giovani.

Il confronto ha offerto l’opportunità di ripercorrere il processo di risanamento e rilancio intrapreso negli ultimi anni dall’organizzazione artigiana. Il presidente ha illustrato i risultati raggiunti dall’associazione, che riferisce di essere oggi la prima in Calabria per crescita associativa certificata, sottolineando il contributo della collaborazione con le forze dell’ordine nel rafforzamento della fiducia del tessuto produttivo locale.

«Fare impresa nel nostro territorio non è semplice, tra difficoltà di accesso al credito, burocrazia e pressioni criminali», ha sottolineato il presidente di Confartigianato. «Sentire oggi le istituzioni e le forze dell’ordine non soltanto presenti, ma realmente accanto agli imprenditori e ai cittadini, segna un cambio di passo fondamentale».

Tra le priorità indicate dall’organizzazione figura anche la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti dei giovani e delle donne, contrastando l’impoverimento economico e culturale del territorio e favorendo nuove opportunità occupazionali.

Nel corso del suo intervento, il colonnello Pini ha evidenziato l’importanza del rapporto di prossimità tra l’Arma e la comunità, richiamando il valore del dialogo e della fiducia reciproca. «Le caserme devono essere percepite come spazi aperti, luoghi di ascolto e di fiducia reciproca», ha affermato il comandante provinciale.

Accanto all’attività investigativa e repressiva, Pini ha ribadito la centralità della prevenzione e della partecipazione attiva dei cittadini nella lotta alla criminalità, invitando a non considerare fenomeni come il racket e le estorsioni parte della normalità.

«Essere “buoni” non significa girarsi dall’altra parte, ma essere cittadini consapevoli, capaci di riconoscere ciò che è giusto e di denunciare ciò che non va», ha aggiunto il colonnello, rivolgendo particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il confronto si è esteso alle prospettive di sviluppo della provincia di Crotone e della Calabria, con un richiamo alle opportunità offerte dal patrimonio storico, archeologico e culturale della regione.

«Siete la Magna Grecia per eccellenza, con bellezze archeologiche invidiate in tutta Italia, un’identità storica e culturale ricchissima e grandi opportunità di rilancio per il turismo, l’artigianato e l’impresa», ha osservato Pini, invitando a valorizzare le risorse locali attraverso percorsi fondati sulla legalità e sulla sana competizione.

Tra gli argomenti affrontati anche la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, rispetto alla quale è stata sottolineata la necessità di diffondere la cultura della prevenzione all’interno delle attività produttive.

«Prendersi cura delle imprese sane significa tutelare il benessere delle famiglie e il futuro dei nostri figli», ha evidenziato il comandante provinciale.

L’incontro avrà un seguito operativo nelle prossime settimane, quando Confartigianato Imprese Crotone e l’Arma dei Carabinieri intendono promuovere iniziative di formazione e informazione rivolte agli imprenditori, affiancate da tavoli di confronto attraverso i quali raccogliere esigenze, criticità e proposte del comparto produttivo e artigiano della provincia.

Al termine della visita, Confartigianato ha consegnato al colonnello Pini una creazione artistica in ceramica, realizzata a mano da un maestro artigiano associato, come gesto di benvenuto e riconoscimento per la vicinanza dell’Arma al mondo delle imprese.