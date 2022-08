Comitato Fondo Gesù nel Cuore: “Si avvicinano le piogge e nulla è cambiato”

Riceviamo e pubblichiamo

Si avvicina la stagione delle piogge, l’ennesima dopo l’alluvione del 1996 che ha colpito la nostra città e soprattutto il nostro quartiere.

Da quel tragico giorno nulla è cambiato, nessun provvedimento è stato preso, a parte l’amministrazione Senatore.

Il Comitato Di Quartiere fin dalla sua nascita ha messo il problema idrogeologico tra i primi problemi da risolvere per non rivivere quei tragici momenti che riaffiorano ogni qualvolta arriva la stagione delle piogge o un temporale.

Abbiamo portato il problema “ Fiume Esaro “ su tutti i tavoli istituzionali e in ogni Commissione che abbiamo presidiato, purtroppo ad oggi questo nostro appello non è stato ascoltato da nessuno, ed è per questo che oggi abbiamo deciso di emanare questo Comunicato Stampa.

Comunicato Stampa che speriamo venga ascoltato da chi di dovere e prenda finalmente provvedimenti in merito, dando una risposta concreta ha tutti coloro che vivono a ridosso del fiume Esaro, ma soprattutto restituendo sicurezza e tranquillità a chi dal 14 Ottobre 1996 ad ogni temporale rivive quegli attimi di paura e sgomento.

Comitato Di Quartiere Fondo Gesù Nel ❤️