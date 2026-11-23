Tre giornate dedicate al cinema, tra proiezioni, incontri con gli attori e approfondimenti sulle potenzialità del territorio calabrese. Si è conclusa sabato 21 novembre la prima edizione del Cirò Film Festival, la manifestazione che dal 19 novembre ha portato a Cirò Marina alcuni protagonisti del panorama cinematografico italiano, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra cultura, audiovisivo e promozione turistica.

La cerimonia conclusiva, ospitata a Borgo Saverona, ha visto la consegna dei riconoscimenti a Francesco Montanari, Giampaolo Morelli, Marco Leonardi e Francesca Valtorta. Un momento che ha rappresentato l’atto finale di un programma articolato, pensato per avvicinare il pubblico al mondo del cinema e creare occasioni di confronto sulle prospettive del settore in Calabria.

La manifestazione si era aperta al Teatro Alikia con la proiezione di “Freaks Out”, diretto da Gabriele Mainetti. Nei giorni successivi sono stati proposti anche “Una fottuta bugia” di Gianluca Ansanelli e “Regina” di Alessandro Grande.

Accanto alle proiezioni, il festival ha riservato spazio alla formazione, con un workshop dedicato al make-up cinematografico tenuto da Lucia Pittalis, e all’approfondimento delle opportunità legate all’audiovisivo.

Tra gli appuntamenti anche l’incontro “Calabria Green – L’enogastronomia calabrese attraverso il cinema e l’audiovisivo”, organizzato a Borgo Saverona per approfondire il rapporto tra produzioni cinematografiche, sostenibilità, economia locale e valorizzazione delle eccellenze regionali.

Uno dei temi centrali della prima edizione è stato proprio il ruolo del cinema nella promozione del territorio. Film e produzioni audiovisive possono infatti contribuire a far conoscere paesaggi, tradizioni e identità locali, suscitando interesse verso luoghi che non sempre trovano adeguata visibilità nei circuiti turistici.

Un concetto ripreso anche dagli ospiti della manifestazione, che hanno condiviso riflessioni ed esperienze personali sul rapporto con la Calabria.

Francesco Montanari ha sottolineato il valore dell’accoglienza ricevuta nella regione: «L’ospitalità calabrese è efficace. Ti viene voglia sempre di ritornare. Ti senti sempre a casa».

L’attore ha inoltre evidenziato l’importanza dei festival come occasioni di incontro e confronto tra professionisti, capaci di favorire la nascita di idee, collaborazioni e nuovi progetti.

Marco Leonardi ha invece posto l’attenzione sulle potenzialità narrative dei luoghi, osservando che «il territorio è come un personaggio aggiunto». Un modo per sottolineare quanto paesaggi e ambientazioni possano contribuire alla costruzione di una storia cinematografica.

Sulla stessa linea Giampaolo Morelli, che ha richiamato l’attenzione sulla ricchezza paesaggistica della regione e sul lavoro svolto per valorizzarla attraverso l’audiovisivo.

«Ogni volta che vengo in Calabria vedo delle bellezze incredibili, la Calabria Film Commission sta facendo davvero un buon lavoro», ha dichiarato l’attore.

Francesca Valtorta si è soffermata invece sulla dimensione sociale delle iniziative culturali, definendo il cinema un «potentissimo amplificatore di messaggi importanti, di emozioni».

L’attrice ha evidenziato il valore delle manifestazioni organizzate anche nei centri più piccoli, dove il contatto diretto tra pubblico e protagonisti del settore può favorire una maggiore partecipazione alla vita culturale. «Ce ne fossero di iniziative come queste, così coraggiose», ha commentato.

Il Cirò Film Festival è stato organizzato dal Comune di Cirò Marina in collaborazione con la Regione Calabria e la Calabria Film Commission, con il sostegno dell’avviso pubblico regionale 2026 dedicato ai festival e alle rassegne cinematografiche e audiovisive.

La conclusione della prima edizione apre ora la prospettiva di dare continuità alla manifestazione, rafforzando il rapporto tra Cirò Marina, il mondo del cinema e le realtà impegnate nella valorizzazione del territorio.

Un percorso che punta a utilizzare il linguaggio cinematografico non soltanto come occasione di intrattenimento e crescita culturale, ma anche come strumento per raccontare la Calabria e promuoverne il patrimonio paesaggistico, artistico ed enogastronomico.