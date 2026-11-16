Cirò Film Festival, dal 19 al 21 novembre cinema, workshop e protagonisti dello spettacolo

Tre giorni dedicati al cinema italiano, con proiezioni, incontri, workshop e appuntamenti che metteranno in relazione il mondo dell’audiovisivo con le eccellenze del territorio calabrese. Dal 19 al 21 novembre Cirò Marina ospiterà la prima edizione del “Cirò Film Festival”, una manifestazione che punta a promuovere la cultura cinematografica e a valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della regione.
Il festival proporrà un calendario di iniziative che coinvolgeranno professionisti del settore e protagonisti del panorama cinematografico nazionale, affiancando alle proiezioni momenti di formazione e approfondimento sulle opportunità offerte dal cinema per la promozione del territorio.
L’apertura è prevista per giovedì 19 novembre al Teatro Alikia, dove alle ore 10 si terrà la conferenza stampa di presentazione. Alle 10:30 seguirà la proiezione di “Freaks Out”, film diretto da Gabriele Mainetti, mentre alle 16:30 sarà la volta di “Una fottuta bugia” di Gianluca Ansanelli.
Venerdì 20 novembre il programma proseguirà, sempre al Teatro Alikia, con un appuntamento dedicato agli aspetti tecnici della produzione cinematografica. Alle ore 9 si svolgerà il workshop “Make-Up Cinematografico”, curato da Lucia Pittalis. Nel pomeriggio, alle 16:30, è prevista la proiezione di “Regina”, diretto da Alessandro Grande.
L’ultima giornata, sabato 21 novembre, sarà invece incentrata sul rapporto tra cinema, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni locali.
Alle ore 11, nella cornice di Borgo Saverona, si terrà il workshop “Calabria Green – L’enogastronomia calabrese attraverso il cinema e l’audiovisivo”, dedicato alle potenzialità del linguaggio cinematografico come strumento di promozione delle tradizioni e delle eccellenze agroalimentari regionali.
L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il contributo che le produzioni audiovisive possono fornire alla conoscenza dei prodotti tipici e dell’identità culturale calabrese, favorendo nuove opportunità di visibilità per il territorio.
La manifestazione si concluderà sabato sera, alle ore 19:30, con la cerimonia di premiazione e la cena di gala, alla quale è annunciata la partecipazione di alcuni volti noti del cinema italiano.
Tra gli ospiti figurano Francesco Montanari, Giampaolo Morelli, Max Mazzotta, Francesca Valtorta e Marco Leonardi, protagonisti dell’appuntamento conclusivo della prima edizione.
Il Cirò Film Festival nasce con l’obiettivo di costruire un legame tra la produzione cinematografica e le risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche della Calabria, proponendo Cirò Marina come luogo di incontro tra professionisti, appassionati e realtà del territorio.
Una prima edizione che punta a gettare le basi per un appuntamento culturale capace di coniugare spettacolo, formazione e promozione territoriale, attraverso un programma distribuito su tre giornate.
Notizie correlate
- 21 Maggio 2026Dal Taormina Film Festival al Filming Italy Sardegna Festival: le creazioni di Gerardo Sacco per il cinema internazionale
- 5 Novembre 2026Un viaggio tra Brahms e Beethoven: Crotone accoglie quattro protagonisti della musica classica
- 21 Giugno 2026Crotone cerca i protagonisti di “Ricordi Pitagora!?”: al via i casting per il film dedicato al filosofo
- 30 Luglio 2026Calabria Movie Film Festival, gran finale tra cinema, talk, premiazioni e musica