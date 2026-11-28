Sporcizia, incuria, cantieri incompiuti e situazioni di potenziale pericolo per i pedoni. Alla vigilia di “Storicamente Natale”, la manifestazione al via il 28 novembre, il presidente del Comitato Centro Storico Crotone, Cesare Spanò, ha indirizzato una lettera aperta al sindaco Vincenzo Voce per richiamare l’attenzione sulle condizioni in cui verserebbero alcune aree del cuore antico della città.

Pur ribadendo la propria stima nei confronti del primo cittadino e riconoscendone la sensibilità verso le istanze dei residenti, Spanò lamenta il persistere di criticità e disservizi che, nonostante le ripetute segnalazioni, non avrebbero ancora trovato una soluzione adeguata.

Il presidente del Comitato esprime perplessità anche sulla gestione degli interventi di manutenzione e pulizia, giudicati insufficienti rispetto alle effettive necessità del quartiere. In particolare, fa riferimento a un intervento effettuato nella notte precedente alla stesura della lettera, che a suo giudizio avrebbe prodotto benefici soltanto parziali.

Non manca un rilievo sulle modalità di comunicazione istituzionale, con riferimento all’enfasi riservata a interventi che, secondo Spanò, dovrebbero rientrare nella normale attività di gestione e manutenzione urbana.

Particolare preoccupazione viene espressa per le condizioni di piazza San Pietro, dove, secondo quanto riportato nella lettera, alla mancanza di decoro si aggiungerebbero problemi legati alla sicurezza dei cittadini.

Spanò segnala la presenza di uno scavo aperto davanti a un portone, delimitato soltanto da un nastro bianco e rosso, oltre a basole divelte e accatastate, sabbia e detriti sparsi sulla pavimentazione.

A destare maggiore preoccupazione è la presenza di tondini di ferro arrugginiti e sporgenti sul selciato, che, secondo il presidente del Comitato, rappresenterebbero un rischio per l’incolumità dei passanti, in particolare bambini e anziani.

A sostegno delle proprie segnalazioni, Spanò riferisce di aver allegato alla lettera una documentazione fotografica.

L’imminente avvio di “Storicamente Natale” rende, secondo il presidente del Comitato, ancora più urgente intervenire per garantire condizioni adeguate di pulizia, sicurezza e decoro, anche in considerazione dell’arrivo dei visitatori attesi nel centro storico durante le festività.

«Per questo motivo, Signor Sindaco, Le chiedo con affetto e spirito di collaborazione di voler riprendere direttamente in mano la situazione del centro storico», scrive Spanò, sollecitando un coinvolgimento diretto del primo cittadino nella gestione delle problematiche segnalate.

«Solo il Suo autorevole impulso può restituire dignità, pulizia e sicurezza ai nostri vicoli e alle nostre piazze, permettendo al centro storico di accogliere con il giusto decoro le festività natalizie e di tornare a essere il biglietto da visita di cui tutta Crotone può andare fiera».

In chiusura, il presidente del Comitato rinnova la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale nell’interesse dei residenti, dei commercianti e dell’intera comunità cittadina.