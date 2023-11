Carabinieri Crotone, presentati i nuovi ufficiali per Cirò Marina, Petilia Policastro e Isoal Capo Rizzuto

Sono stati presentati i nuovi comandanti delle Compagnie carabinieri di Cirò Marina Martina Iacono e di Petilia Policastro Ludovico Paterni, nonché del comandante del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia cirotana Mirko De Chirico e della tenenza di Isola Capo Rizzuto Emanuele Stefano. A presentare i nuovi arrivati, il comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Giovinazzo.

Ecco chi sono i nuovi arrivati ai carabinieri di Crotone.

Il Capitano dei Carabinieri Ludovico PATERNI, originario di Gubbio (PG), classe 1992, si è arruolato nel 2013, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e il triennio formativo riservato agli Ufficiali del Ruolo Normale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata. Al termine del percorso formativo professionale e universitario, è stato già impiegato per un triennio, dal 2018 al 2021, presso l’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” quale Comandante di Plotone, venendo trasferito, nel 2021, presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa (CE) quale Comandante e, nel settembre u.s., quale Comandante della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro.

Il Capitano dei Carabinieri Martina IACONO, originaria di Ischia (NA), classe 1994, si è arruolato nel 2012, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e il triennio formativo riservato agli Ufficiali del Ruolo Normale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata. Al termine del percorso formativo professionale e universitario, è stata già impiegata per un biennio, dal 2017 al 2019, presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze quale insegnante e Comandante di Plotone, venendo trasferita, dal 2019 al 2021, al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani sempre come Comandante, per poi essere dapprima inviata, dal 2021 al 2023, alla 2^ Sezione “reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione” del Nucleo Investigativo di Bari quale Comandante e oggi, dal settembre u.s., quale Comandante della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina.

Il Sottotenente dei Carabinieri Mirko DE CHIRICO, originario di Terlizzi (BA), classe 1990, ha una pregressa esperienza nel grado di Maresciallo presso le Stazioni Carabinieri di Corleto Perticara (PZ) e Melfi (PZ) con le mansioni sia di Sottufficiale in sottordine che di addetto, complessivamente dal 2015 al 2021, venendo trasferito quale Comandante di Squadra dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri Puglia dal 2018 al 2021. Ha frequentato il Corso Biennale per Ufficiali del Ruolo Normale dell’arma dei Carabinieri presso la Scuola Ufficiali di Roma dal 2021 al 2023, venendo destinato, alla sua conclusione, quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina. L’Ufficiale ha altresì conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Sicurezza Sociale e Scienze Giuridiche, nonché quella Magistrale in Giurisprudenza.

Il Sottotenente dei Carabinieri Emanuele STEFANO, originario di Casarano (LE), classe 1985, ha delle variegate esperienze professionali nell’esercito Italiano presso il Reggimento Genio Guastatori di Foggia dal 2006 al 2007, nel mondo civile quale Tecnico Informatico presso un’azienda privata, dal 2008 al 2014, nonché nell’arma dei Carabinieri nei gradi di Carabiniere e Vice Brigadiere, perlopiù in incarichi dell’articolazione territoriale a Piobbico (LU) e Urbino (PU), presso le locali Stazioni Carabinieri, con le mansioni di sia addetto che di Referente Informatico. Ha frequentato il Corso Biennale per Ufficiali del Ruolo Normale dell’arma dei Carabinieri presso la Scuola Ufficiali di Roma dal 2021 al 2023, venendo destinato, alla sua conclusione, quale Comandante della Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto. L’Ufficiale, abilitato privatamente quale programmatore informatico, ha altresì conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Roma Tor Vergata e un Master di I livello in Scienze Criminologiche, Investigative e della Sicurezza, presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma.