Capodanno a Crotone, ecco i provvedimenti alla viabilità per i prossimi giorni

La città si prepara ad ospitare l’evento di fine anno “L’anno che verrà” che sarà trasmesso in diretta su RaiUno.

Si tratta di un evento che richiede una serie di interventi particolarmente delicati al fine di assicurare che lo stesso si svolga in sicurezza e con il massimo coinvolgimento della cittadinanza e di coloro che saranno ospiti della città.

Nei prossimi giorni si svolgeranno le attività di montaggio del palco e delle attrezzature e si rende necessario adottare misure di regolamentazione del traffico al fine di consentire le attività stesse.

A tale riguardo sono state adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– inversione del senso di marcia in via Monsignor P. Raimondi, con l’istituzione del senso unico in direzione piazza Duomo e corso V. Emanuele dalle ore 07:00 dell’11.12.2023 sino alle ore 07:00 del 06.01.2024;

– il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 04:00 dell’11.12.2023 alle ore 07:00 del

06.01.2024, in piazza Pitagora, in via S. Messinetti, in via Nuova Poggioreale da piazza Pitagora a via A. Daniele, in viale Regina Margherita da piazza Pitagora a rotatoria di via Ruffo e traversa Regina Margherita, in via Cutro da via L. Braille a piazza Pitagora e in via Mario Nicoletta da viale Regina Margherita a via L. Braille.