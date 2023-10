Calabbria Cost Tu Cost: il viaggio di Alessandro parte da Umbriatico

Umbriatico 21 ottobre 2023. Ritorna il Calabbria Cost Tu Cost, il viaggio lento alla scoperta della Calabria di Alessandro Frontera, Guida AIGAE, camminatore seriale, storyteller e scrittore in erba.

A tre anni dal suo ultimo viaggio da costa a costa, tra i borghi del Pollino, questa che si presenta è la quarta traversata del progetto di Calabbria Cost Tu Cost, che nasce nel lontano 2018.

Attraversare e raccontare la Calabria a piedi, lentamente, è stata fin da subito la mission di Alessandro, un viaggio continuo che nasce per la voglia di raccontare ciò che in questa terra è pressoché sconosciuto e non valorizzato. Il suo lavoro di promozione parte dal piccolo comune di Umbriatico, in provincia di Crotone, paese di origine dei propri genitori e il luogo in cui oggi abita.

In questo nuovo viaggio Alessandro ci porterà tutti nel sud della regione. Il cammino si dislocherà lungo un tracciato di circa 80 km che saranno percorsi in cinque giorni. La partenza è fissata per il 23 ottobre a Bovalino Marina e proseguirà verso Natile Vecchio, una piccolissima frazione di Careri (RC). Il giorno successivo lambirà la famosa Pietra Cappa, il monolite più grande d’Europa e simbolo della valle delle grandi pietre, e proseguirà nel cuore dell’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Il suo cammino in tale area proseguirà per i successivi tre giorni, tra boschi di faggi e abeti che lo accompagneranno nelle località di Zervò prima, ai Piani di Carmelia poi e infine nella famosa Gambarie, centro turistico in cui è possibile sciare affacciati sullo stretto di Messina. Nell’ultimo giorno una lunga discesa lo porterà sulla spiaggia di Scilla dove uno dei tramonti mozzafiato che qui si possono osservare sancirà la conclusione del viaggio.

Calabbria Cost tu Cost è un progetto condiviso: potete incontrare Alessandro lungo il suo viaggio oppure seguire il suo cammino attraverso i canali ufficiali Facebook e Instagram di “Calabbria Cost Tu Cost” e di “Fili Meridiani” con il quale il camminatore ha avviato una stretta collaborazione.