Buoni spesa Covid: pubblicata dal Comune di Crotone la graduatoria degli ammessi

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa Covid 19. Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi E’ stato pubblicato, inoltre, l’elenco dei non ammessi per esaurimento fondi e l’elenco degli esclusi. E’ possibile presentare, da parte degli interessati, in autotutela, istanza scritta e motivata di revisione della propria domanda entro il 18 agosto 2022 al protocollo del Comune. Alla scadenza di tale data le modalità di erogazione dei buoni spesa mediante l’attribuzione di una carta prepagata ai beneficiari saranno comunicate mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.