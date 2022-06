Barbuto: “Tre milioni per le scuole crotonesi”. Ecco quali sono state finanziate

In una nota diramata attraverso il proprio ufficio stampa la deputata Elisabetta Barbuto rende noto che “il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della Missione 4 – investimento 1.4. del Pnrr “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” ha emanato il decreto di riparto, su base regionale, delle risorse pari a 500milioni di euro al fine di garantire la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le risorse sono successivamente assegnate alle scuole sulla base dei criteri inerenti al tasso di fragilità degli apprendimenti, cosiddetta “dispersione implicita” e al numero di studentesse e studenti iscritti nell’istituzione scolastica. Alle scuole di primo e secondo grado delle regioni del Mezzogiorno è assegnata una quota complessiva di risorse pari al 51,16%. Circa 25milioni e 600mila euro andranno alle scuole della Calabria. Di questi, in Provincia di Crotone, arriveranno oltre 3 milioni di euro, e saranno destinati per le seguenti scuole e istituti: