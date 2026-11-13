Avis, nuova raccolta di sangue a Crotone: medici e volontari al Marrelli Hospital

Una nuova occasione per contribuire alla raccolta di sangue e sostenere le necessità del sistema sanitario. L’Avis comunale di Crotone organizza per sabato 14 novembre 2026 una giornata dedicata alla donazione presso il Marrelli Hospital.
L’iniziativa si svolgerà dalle ore 8:00 alle 10:30. Durante la mattinata, i donatori saranno accolti dall’équipe medica e dai collaboratori dell’associazione, presenti nella struttura per le attività di raccolta.
Attraverso l’appuntamento, l’Avis rinnova il proprio invito alla cittadinanza a partecipare a un gesto di solidarietà che contribuisce a garantire la disponibilità di sangue per i pazienti che ne hanno bisogno.
La raccolta è in programma sabato 14 novembre, dalle 8:00 alle 10:30, presso il Marrelli Hospital di Crotone.
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