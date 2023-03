Anche la Lilt Crotone aderisce alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

Crotone- Anche quest’anno l’associazione provinciale di Crotone della Lilt aderisce alla XXII edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, campagna di sensibilizzazione, istituita con decreto dell’allora Presidente del Consiglio, volta a diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di adottare un corretto stile di vita per tenere lontano il cancro. I volontari della Lilt, insieme agli studenti dell’Iti Donegani, saranno in piazza il 25 marzo, dalle 9 alle 12,30 per diffondere i valori di un corretto stile di vita. Chi si tessererà presso lo stand avrà in omaggio una bottiglia di olio Evo. L’olio extravergine d’oliva 100% italiano, infatti, è il simbolo della campagna che promuove l’importanza delle sane abitudini alimentari, accompagnate dall’attività fisica e dai controlli di prevenzione periodici.

Volto della campagna Snpo di quest’anno è lo chef Giorgio Locatelli.