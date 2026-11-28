La sospensione delle attività didattiche in caso di allerta meteorologica o di interruzione della fornitura idrica torna al centro del confronto tra la FLC CGIL e l’Amministrazione comunale di Crotone. L’organizzazione sindacale sollecita una revisione delle modalità di gestione delle emergenze negli istituti scolastici cittadini, chiedendo maggiori garanzie per la salute e la sicurezza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

A intervenire sono il segretario generale della FLC CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Alfonso Marcuzzo, e la coordinatrice provinciale di Crotone, Caterina Bruno, che contestano la prassi del Comune di disporre la sospensione delle sole attività didattiche anziché, quando le condizioni di sicurezza lo richiedono, la chiusura integrale delle scuole.

Al centro della questione vi sono le conseguenze che le due tipologie di provvedimento possono determinare per il personale scolastico. La sospensione delle lezioni, evidenzia il sindacato, non comporta necessariamente la chiusura degli edifici, con la possibilità che il personale ATA venga comunque chiamato a garantire attività amministrative, tecniche, di presidio e altri servizi.

Una circostanza che, secondo la FLC CGIL, potrebbe esporre i lavoratori a rischi sia durante gli spostamenti verso gli istituti in condizioni meteorologiche avverse, sia durante la permanenza in strutture interessate da interruzioni della fornitura idrica.

Il sindacato richiama in particolare le difficoltà dei dipendenti provenienti dai comuni della Presila, del Marchesato e del Cirotano, costretti in alcuni casi a percorrere decine di chilometri lungo una rete stradale che, durante le ondate di maltempo, può essere interessata da frane, allagamenti e interruzioni della viabilità.

«La scuola non è soltanto un luogo di studio: è un luogo di lavoro. La tutela della salute e della sicurezza riguarda tutte le persone che vi operano, docenti e personale ATA, e non può essere subordinata alla sola sospensione delle attività didattiche», sottolinea l’organizzazione sindacale.

La FLC CGIL richiama due provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale durante l’anno scolastico 2025-2026: l’ordinanza numero 266 del 7 ottobre 2025, relativa all’interruzione della fornitura idrica, e l’ordinanza numero 193 del 1° giugno 2026, emanata a seguito della rottura della condotta adduttrice principale.

In entrambe le circostanze, secondo quanto riferito dal sindacato, sarebbe stata disposta la sospensione delle sole attività didattiche senza definire in maniera sufficientemente chiara le garanzie per il personale ATA.

Tra le criticità evidenziate figura anche la mancata distinzione tra gli edifici scolastici dotati di serbatoi o di una parziale autonomia idrica e quelli sprovvisti di tali risorse.

L’organizzazione sindacale ritiene necessario che ogni provvedimento emergenziale sia preceduto da una valutazione puntuale delle condizioni dei singoli plessi, della disponibilità dei servizi essenziali e della sicurezza degli ambienti di lavoro.

La FLC CGIL evidenzia inoltre come, in analoghe situazioni di emergenza, altri Comuni della provincia tendano a disporre la chiusura integrale degli istituti, adottando una misura che, secondo il sindacato, offrirebbe maggiori certezze al personale scolastico.

Richiamando anche le questioni già affrontate durante un incontro con il vicesindaco Sandro Cretella, la FLC CGIL rinnova le proprie richieste al sindaco e all’Amministrazione comunale:

– disporre la chiusura integrale delle scuole quando le condizioni di emergenza non consentono di garantire la sicurezza di tutte le persone presenti negli edifici;

– evitare che il personale ATA sia chiamato a raggiungere gli istituti o a permanervi in condizioni di rischio;

– specificare nelle ordinanze la disciplina applicabile al personale non docente, comprese le modalità di svolgimento o sospensione del servizio, di rimborso o di fruizione dei permessi;

– garantire comunicazioni tempestive e chiare ai dirigenti scolastici, ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali;

– valutare eventuali provvedimenti differenziati sulla base delle effettive condizioni di sicurezza dei singoli plessi;

– avviare un confronto stabile con le organizzazioni sindacali per definire protocolli operativi condivisi nella gestione delle emergenze meteorologiche, idriche e igienico-sanitarie.

L’organizzazione sindacale si rivolge anche al prefetto di Crotone, invitandolo a valutare la congruità delle ordinanze comunali che incidono sul servizio scolastico, con particolare attenzione alla loro istruttoria, alle motivazioni e alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

All’Azienda sanitaria provinciale viene invece chiesto di verificare, in occasione delle emergenze, le condizioni igienico-sanitarie degli edifici scolastici, con riferimento alla disponibilità di acqua potabile, alla funzionalità dei servizi igienici e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

«La sicurezza non è un privilegio per pochi: è un diritto di tutte e tutti coloro che lavorano nella scuola», ribadisce la FLC CGIL.

In conclusione, il sindacato invita il personale ATA a segnalare tempestivamente eventuali richieste di presenza in servizio in condizioni ritenute non sicure, annunciando la disponibilità a promuovere ulteriori iniziative sindacali e istituzionali per ottenere risposte concrete e durature.