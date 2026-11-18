Una nuova sala multimediale dedicata alla figura di Manio Megonio Leone è stata inaugurata domenica 15 novembre all’interno del Castello normanno di Strongoli. Lo spazio espositivo, allestito nelle antiche scuderie della struttura, nasce con l’obiettivo di valorizzare la storia dell’antica Petelia e renderla accessibile ai cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

L’iniziativa è stata promossa nell’anno rotariano 2025/2026 e realizzata attraverso la collaborazione tra il Distretto Rotary 2102, l’amministrazione comunale e diversi club Rotary, Rotaract e Interact del territorio.

Al centro del progetto c’è la figura di Manio Megonio Leone, personaggio vissuto nel II secolo d.C. e legato alla storia della Calabria in epoca romana. La sua testimonianza storica è strettamente connessa all’antica Petelia, identificata con l’odierna Strongoli.

Di particolare rilievo è il suo testamento, conservato nel Duomo cittadino e inciso su quattro basi marmoree. Il documento rappresenta una testimonianza del rapporto tra il personaggio e la comunità del tempo, alla quale destinò parte delle proprie risorse attraverso disposizioni testamentarie.

La nuova sala multimediale è stata pensata per raccontare questa vicenda attraverso un percorso espositivo capace di avvicinare il pubblico alla storia locale, offrendo soprattutto ai più giovani un’occasione per approfondire le proprie radici culturali.

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa.

Presenti il governatore nominato del Distretto Rotary 2102, Salvatore Perri, il presidente del Rotary Club Strongoli, Paolo Minervino, e la past president Rosalba Cotrone. Hanno partecipato anche il past president del Rotary Club Crotone, Carmine Franco Amoruso, la presidente del Rotary Club Santa Severina, Donatella Nocita, e i presidenti del Rotaract e dell’Interact Strongoli, Martina Nisia Gallo e Matteo Vizza.

Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco di Strongoli, Francesco Benincasa, e la vicesindaca Eugenia Perri.

La realizzazione del progetto è stata sostenuta dal Distretto Rotary 2102, dal Comune e dai club Rotary di Crotone, Santa Severina e Petilia Policastro, insieme ai club Rotaract e Interact di Strongoli.

Alla preparazione dei contenuti storici hanno contribuito i professori Anna Russano Cotrone e Mario Dottore, che hanno messo a disposizione materiali, testi e documenti, e Gianni Bova, coinvolto nella ricostruzione della figura di Manio Megonio Leone.

Il British Institutes di Crotone ha curato gratuitamente le traduzioni dei testi, mentre il consigliere comunale Antonio Rizzo e il Centro Stampa di Valentina Calabretta, in collaborazione con Alfonso Calabretta, hanno fornito supporto tecnico e logistico.

L’apertura della sala rappresenta un ulteriore intervento di valorizzazione del patrimonio storico di Strongoli, attraverso il recupero della memoria di una figura legata all’identità dell’antica Petelia.

L’obiettivo dichiarato dai promotori è quello di trasformare le testimonianze del passato in strumenti di conoscenza e partecipazione, favorendo il coinvolgimento delle nuove generazioni e la diffusione della storia locale.

Il progetto costituisce inoltre un esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni del territorio, che hanno contribuito alla realizzazione di uno spazio culturale destinato alla comunità.