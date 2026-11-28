Modifiche temporanee alla circolazione stradale nel centro cittadino di Crotone in occasione degli eventi che daranno il via alle festività natalizie.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in programma sabato 28 novembre 2026, a partire dalle ore 17:30 in piazza Pitagora, sono stati adottati specifici provvedimenti riguardanti la sosta e il transito veicolare in alcune delle principali strade del centro.

L’appuntamento prevede l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie natalizie, il concerto del WakeUp Gospel Project e il Radio X-mas Show.

Dalle ore 12:00 alle ore 22:00 di sabato 28 novembre saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade:

– piazza Pitagora;

– via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso tra piazza Pitagora e via A. Daniele;

– viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra piazza Pitagora e la rotatoria di via Ruffo e traversa Regina Margherita;

– via Cutro, nel tratto compreso tra via L. Braille e piazza Pitagora;

– corso Messinetti.

Ulteriori modifiche alla circolazione interesseranno via Monsignor P. Raimondi, dove, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, sarà invertito il senso di marcia, con l’istituzione del senso unico in direzione piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele.

I provvedimenti sono finalizzati a consentire lo svolgimento degli appuntamenti natalizi previsti in piazza Pitagora.