“A Natale fa’ un gesto che cura”: un concerto a sostegno della clinica della speranza in Guatemala

“A Natale fa’ un gesto che cura”. È questo lo slogan della raccolta fondi promossa dai religiosi della Pia Società San Gaetano (meglio conosciuti come Gaetanini) per migliorare la qualità dei servizi dell’ambulatorio clinico de “La Verbena”, uno dei quartieri più poveri della Città del Guatemala. A Crotone per sostenere questo progetto giovedì 21 dicembre, alle ore 19, presso la Parrocchia del SS. Salvatore di Fondo Gesù, si terrà un concerto di beneficenza grazie alla collaborazione con l’I.C. Don Milani.

Don Severino Bettega, da anni in missione in Guatemala, dopo aver vissuto a lungo a Crotone tra le parrocchie di San Francesco e Sant’Antonio, in una lettera inviata per sostenere questo progetto scrive: «La Verbena è un quartiere di periferia di Città del Guatemala segnato da tanta povertà e da situazioni socio-economiche difficili. Qui esiste un ambulatorio medico che offre servizi sanitari alle tante persone che non hanno mezzi economici per avvalersi del sistema di salute pubblico che è a pagamento, ma vogliamo migliorare la qualità dei servizi con attrezzature migliori e farmaci più appropriati. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per dare sollievo e cure a persone bisognose».

L’iniziativa del concerto di beneficenza per sostenere questo progetto è stata accolta con entusiasmo dalla Dirigente scolastica della Don Milani, prof.ssa Maria Bellezza, insieme ai docenti delle classi di strumento e agli studenti, ormai pronti per esibirsi dopo tante settimane di prove.

Si tratta della seconda edizione del concerto di beneficenza natalizio per sostenere le missioni dei Gaetanini. La prima si è svolta lo scorso anno, in collaborazione con il liceo musicale “Gravina, per la realizzazione di una mensa dei poveri in Mozambico, i cui lavori di costruzione sono iniziati qualche mese fa.

Per poter sostenere questo progetto visita il sito: https://fadono.piasocietasangaetano.it/gestochecura